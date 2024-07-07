A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası'na katılmaya çalışacak - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası'na katılmaya çalışacak

A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası\'na katılmaya çalışacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya mağlup olarak turnuvaya veda ettiklerini ancak 2026 Dünya Kupası'na katılmak için çalışacaklarını açıkladı. Montella, oyuncularını özveri ve kararlılıkla mücadele ettikleri için tebrik etti ve Türkiye'nin uluslararası futbol camiasında daha da saygınlık kazanacağını belirtti.

07.07.2024 14:06
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"24 yıllık bekleyişe son vererek 2026 Dünya Kupası'na katılmaya çalışacağız"

İSTANBUL, - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "EURO 2024 yolculuğumuz dün gece beklenmedik bir şekilde sona erdi. Elbette üzgünüz ama aynı zamanda gururluyuz ve Türkiye'ye başımız dik döneceğiz. Oyuncularımız turnuvada baştan sona özveri, kararlılık ve heyecanla mücadele etti. Onları tüm kalbimle tebrik ediyorum. 24 yıllık bekleyişe son vererek 2026 Dünya Kupası'na katılmaya çalışacağız" dedi.

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Vincenzo Montella, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"EURO 2024 yolculuğumuz dün gece beklenmedik bir şekilde sona erdi. Elbette üzgünüz ama aynı zamanda gururluyuz ve Türkiye'ye başımız dik döneceğiz. Oyuncularımız turnuvada baştan sona özveri, kararlılık ve heyecanla mücadele etti. Onları tüm kalbimle tebrik ediyorum.

Avrupa Şampiyonası'nda birçok ilke imza atarak son aşamaya gelerek, turnuvaya en genç ikinci takım olarak katılarak, uzun süre elde edilmesi mümkün olmayan bir sonuca ulaşarak grup aşamasından çıkmaya hak kazandık. Çeyrek finale yükselerek tarafsız ya da kısmi bir bakış açısıyla izleyen dünya çapındaki tüm futbolseverlerin sempatisini kazandık. Şu andan itibaren sanırım Türkiye, uluslararası futbol camiasının gözünde daha da saygınlık kazanacaktır.

Hırvatistan'da tarihi bir galibiyetle başlayan birlikte yolculuğumuzda oyunumuz, turnuvadaki aylar ve maçlar boyunca ilerledi. Oyuncularımız maç planlarımızı başarıyla gerçekleştirdi. Turnuvada oynadığımız 5 maç genç oyuncularımız için büyük deneyim oldu.

Futbolun en önemli unsurlarından biri istikrardır. Mevcut ekibimizin büyük bir kısmı önümüzdeki 10 yıl boyunca milli takıma hizmet etmeye devam edecek.

Artık yeni hedeflere odaklanma zamanı. Önümüzdeki Eylül ayında Milletler Ligi'ndeki mücadelemize başlayacağız ve A Ligi'ne yükselmeyi hedefleyeceğiz. Ardından 24 yıllık bekleyişe son vererek 2026 Dünya Kupası'na katılmaya çalışacağız.

Turnuva boyunca statlarda ya da televizyon karşısında bizlere destek veren tüm vatandaşlarımıza teknik heyetim ve oyuncularım adına şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası'na katılmaya çalışacak - Son Dakika

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