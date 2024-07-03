A Milli Futbol Takımı Avusturya\'yı yenerek çeyrek finale yükseldi

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda rakibi Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselirken, milli maçı Kent Meydanı'nda izleyen binlerce Aydınlı ise çeyrek finali coşkuyla kutladı. Ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla galibiyeti kutlayan vatandaşlar, sokak ve caddeleri kırmızı-beyaza boyadı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Milli heyecanı bir arada yaşamak için binlerce Aydınlı Atatürk Kent Meydanı'na akın etti. Meydanda kurulan dev ekranda milli maçı bir arada izleyen Aydınlılar, zorlu geçen mücadelenin sonunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen yükselen milli takımın zaferini coşkuyla kutladı. Aydın sokaklarını kırmızı-beyaza boyayan binlerce vatandaş, çeyrek finale yükselmeyi coşkuyla kutladı. Adnan Menderes Bulvarı başta olmak üzere tüm sokak ve caddelere taşan galibiyet sevinci sonrasında arabalarla konvoy yapan taraftarlar Türk bayrakları ve marşlar ile çeyrek finali kutladı.

Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlarla bir arada milli maçı seyreden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de, maç sonunda eline aldığı Türk bayrağı ile birlikte kutlamalara katılarak, Milli Takım'a başarılar diledi. - AYDIN