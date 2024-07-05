A Milli Futbol Takımı Berlin'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı Berlin'de Coşkuyla Karşılandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Berlin'de kalacağı otelde büyük bir coşkuyla karşılandı. Türk taraftarlar futbolcuları otobüsten indirerek fotoğraf çektirdi ve imza aldı. Merih Demiral'a ise bozkurt işareti nedeniyle ayrı bir sevgi gösterisi yapıldı.

05.07.2024 21:29
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı Berlin'de kalacağı otelde büyük coşkuyla karşılandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde yarın TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Yarınki Hollanda maçı öncesi bugün son antrenmanı yapan milli takım Türk Hava Yolları'na ait uçakla Berlin'e saat 17.00 iniş yaptı. İlk önce maçın oynanacağı Olimpiyat Stadı'na giden ay-yıldızlılar statta yürüyüş yaptıktan sonra kalacağı Berlin'deki The Ritz Carlton Oteline geldi.

Burada çok sayıdaki Türk taraftar, millilere sev gösterisinde bulundu. Otobüsten inen futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirip, imza verdiler. Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti ile iki maç ceza alan Merih Demiral'a ise hem içeride hem de otelin dışında ayrı bir sevgi gösterisi ve tezahürat yapıldı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Berlin'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

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