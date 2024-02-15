A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 35. sıraya yükseldi - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 35. sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 35. sıraya yükseldi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre Türkiye Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan takımlar arasında 35. sıraya yükseldi. Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu sıralamada, Türkiye 1505,28 puanla 35. sıraya yerleşti. Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya ise 40. sırada yer aldı. Sıralamada ilk 10'da ise Arjantin, Fransa, İngiltere, Belçika, Brezilya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İtalya ve Hırvatistan yer aldı.

15.02.2024 12:37  Güncelleme: 12:38
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 35. sıraya çıktı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, 1505,28 puanla iki basamak yükseldi ve 35. sıraya yerleşti.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya ise 40. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Nisan 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1855,20-
2Fransa1845,44-
3İngiltere1800,05-
4Belçika1798,46-
5Brezilya1784,09-
6Hollanda1745,48-
7Portekiz1745,06-
8İspanya1732,64-
9İtalya1718,82-
10Hırvatistan1717,57-

Kaynak: AA

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