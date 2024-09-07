A Milli Futbol Takımı, Galler ile berabere kaldı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Galler ile berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

07.09.2024 00:47
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Stat: Cardiff City

Hakemler: Rohit Saggi, Morten Jensen, Anders Olav Dale (Norveç)

Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Ben Davies, Jordan James (Dk. 88 Cooper), Ramsey (Dk. 72 Moore), Roberts, Neco Williams, Thomas (Dk. 72 Koumas), Johnson, Wilson

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 90 Emirhan Topçu), Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek (Dk. 77 Okay Yokuşlu), Orkun Kökçü (Dk. 64 Hakan Çalhanoğlu), Kenan Yıldız (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Arda Güler (Dk. 90 İrfan Can Kahveci), Barış Alper Yılmaz

Kırmızı kart: Dk. 62 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 25 Kenan Yıldız, Dk. 39 Kaan Ayhan, Dk. 60 Çağlar Söyüncü (Türkiye), Dk. 28 Wilson, Dk. 29 Johnson (Galler)

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada milli takımın sol kanattan gelişen atağında Arda Güler ceza sahasında topla buluştu, yaptığı ortada Barış Alper kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

56. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Wilson'ın sert şutunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.

87. dakikada milli takım etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde Abdülkerim kafayı vurdu, top kaleci Ward'da kaldı.

Mücadele 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA

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