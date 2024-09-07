Türkiye Galler ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Türkiye Galler ile Berabere Kaldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile golsüz berabere kaldı. Maçta Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynandı. Türkiye, 1 puanla gruba başladı.

07.09.2024 02:59
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile golsüz berabere kaldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında Galler ile Türkiye karşı karşıya geldi. Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetti. Saggi'nin yardımcılıklarını ise Morten Jensen ve Anders Olav Dale üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Galler; Ward, Roberts, Rodon, Ben Davies, Williams, Wilson, Ampadu, James, Johnson, Thomas ve Ramsey ilk 11'i ile çıktı. Konuk ekip Türkiye ise; Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Arda Güler, Orkun Kökcü, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Galler oldu. İlk dakikalarda topla oynayan taraf olan Galler, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Ay-yıldızlılar ise kendi yarı sahasında savunmada kaldı. Mücadelenin ilk yarım saatlik bölümünde Galler, baskın oyununa devam etti. Milliler, takım halinde savunma yaparak kontrollü oynadı. Mücadelenin 37'nci dakikasında Galler'de Thomas'ın golü ofsayttan döndü. İlk yarının genelinde oyun fauller sebebiyle çok kez durdu. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.

İkinciye yarıya her iki takımda aynı 11'ler ile devam etti. Galler ilk yarıdaki benzer oyununu sürdürdü. Ay-yıldızlılar ise zaman zaman topun hakimiyetini eline geçirdi. Karşılaşmanın 62'nci dakikasında A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kırmızı kartın ardından 10 kişi mücadeleye devam eden Türkiye, biraz daha savunmaya çekilerek oynadı. Oyunun son bölümlerine girilirken iki takımda girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grubu'na 1 puanla başladı.

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU MAÇI YERİNDEN İZLEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında Galler ile Cardiff City Stadyumu'nda oynadığı mücadeleyi tribünden takip etti.

Kaynak: DHA

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