A Milli Takım, Galler Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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- A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı Galler maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Düz koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktiği üzerinde durulduğu ifade edildi.

Milliler antrenmanın ardından saat 15.00'de İstanbul Havalimanı'ndan müsabakanın oynanacağı Cardiff şehrine gidecek.