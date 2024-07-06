A Milli Futbol Takımı Hollanda maçını dev ekranda izlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Futbol Takımı Hollanda maçını dev ekranda izlendi

A Milli Futbol Takımı Hollanda maçını dev ekranda izlendi

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek final maçını Kocaeli'de binlerce kişi kurulan dev ekranda izledi. Taraftarlar, golle birlikte büyük sevinç yaşadı.

06.07.2024 23:09  Güncelleme: 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile karşı karşıya geldiği EURO 2024 çeyrek final maçını Kocaeli'de binlerce kişi kurulan dev ekranda izlendi. Taraftarlar, golle ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya geldiği maçı binlerce Kocaelili dev ekranda izledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, takımın golü ile büyük sevinç yaşadı. Davul zurna çalan, şarkı söyleyen binlerce kişi, milli takım için tek yürek oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Hollanda, Kocaeli, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Hollanda maçını dev ekranda izlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:14 Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin’in golüne böyle sevindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
22:47 Yıkıldık resmen A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü Yıkıldık resmen! A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü
22:35 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler
21:39 Hollanda’yı elersek işimiz daha da zor A Milli Takım’a dişli rakip Hollanda'yı elersek işimiz daha da zor! A Milli Takım'a dişli rakip
22:03 Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
21:23 Takımı fena hazırlamış Montella’dan maç öncesi bomba açıklamalar Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar
20:24 Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin’e geldi Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
19:54 İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti
19:39 Almanların öfkesi dinmiyor Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
19:28 Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan “topuklu ayakkabı“ duyurusu infiale yol açtı Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı
18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:18 Sopa ve bıçaklarla saldırdılar Giresun’da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Sopa ve bıçaklarla saldırdılar! Giresun'da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 23:49:48. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı Hollanda maçını dev ekranda izlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement