A Milli Futbol Takımı İtalya ile Hazırlık Maçında

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A Milli Futbol Takımı EURO 2024'e hazırlık kapsamında İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya- Türkiye maçı bu akşam saat 22.00'de canlı yayınla TRT Spor ve TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) öncesi Türkiye, İtalya ile hazırlık maçı oynayacak. EURO 2024 öncesi son hazırlık maçını oynayacak olan A Milli Futbol takımı İtalya ile kozlarını paylaşacak. İtalya - Türkiye maçı, bu akşam saat 22.00'de canlı yayınla TRT Spor ve TRT Radyo 1'de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak. - İSTANBUL