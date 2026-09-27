A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı öncesi Bursa\'da son antrenmanını yaptı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Ay-yıldızlı futbolcular, antrenmanda maçın hazırlıklarını sürdürdü. A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın saat 21.45'te Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup olurken, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi.

Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Darren England dördüncü hakem olarak görev alırken, Stuart Attwell VAR, Matthew Donohue ise AVAR olarak görev yapacak.

Karşılaşma yarın saat 21.45'te Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.