A Milli Futbol Takımı İtalya'ya 4-1 yenildi, İsmail Yüksek skoru utanç verici buldu

Milli futbolcu İsmail Yüksek, İtalya karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin kendileri adına utanç verici bir sonuç olduğunu belirterek, "Bu durumu düzeltmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da karşı karşıya geldiği İtalya'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından milli futbolcu İsmail Yüksek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk yarı istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek sözlerine başlayan 27 yaşındaki oyuncu, "1-0'dan sonra aslında ilk yarı istemediğimiz, bize yakışmayan, inanılmaz kötü bir mücadele... Tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Daha sonrasında yenilen gollerden sonra taraftarın tepkileri tabii bizi düşürdü. İkinci yarı istediğimiz oyunu daha da gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bugün sahada utanç verici bir skor vardı. Hem sahada hem skor olarak hem de mücadele olarak utanç verici bir tablo vardı bugün. Ama ben şunu söylemek istiyorum; kendi adıma ve takım adıma söz veriyorum, gerçekten bu durumu düzeltmek için var gücümüzle çalışacağız. Her şey bizim elimizde. 6 ay öncesine kadar bu takımın hangi konumda olduğunu herkes biliyor. 6 ay sonrasında gösterilen mücadele gerçekten bu takıma yakışmıyor. Bu takımı bu duruma getiren de bizleriz. Bu takımı bu durumdan çıkartacak olan da bizleriz. Ben takımıma, arkadaşlarıma inanıyorum. İnşallah yani önümüzdeki maçta elimizden gelen mücadeleyi verip istediğimiz skoru alacağız" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu takım ayağa kalkacak"

Mağlubiyetin ardından soyunma odasında bir konuşma olup olmadığı ile ilgili soruyu cevaplayan İsmail Yüksek, "Tabii ki de konuşulan şeyler oldu ama bunlar takım içinde olan şeyler. Gizli kalması gereken şeyler. Ama herkesin ortak noktada buluştuğu şey sahada verdiğimiz bu takıma yakışmayan mücadele. Bunu düzeltecek olan da dediğim gibi az önce biziz. Bu duruma getiren de biziz, bu durumu düzeltecek olan da biziz. İnşallah bu takım ayağa kalkacak" şeklinde konuştu.

Belçika ve İtalya ile deplasmanda oynanacak maçlar hakkında da konuşan İsmail, "Daha önce zor deplasmanlardan alnı ak bir şekilde çıkmış bir takımdık. Evet şu an gerçekten olduğumuz konum kötü. Bu durum yakışmıyor takıma. Ama zor deplasmanlardan da inşallah en iyi mücadelemizi göstererek çıkacağız" diyerek sözlerini noktaladı.