Montella'dan İzlanda Maçına Değerlendirme

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün herkesin iyi oynadığını vurgulayarak, 25. ve 30. dakika arasında biraz yavaşladık, tempoyu biraz düşürdük ama şunu anlamamız gerekiyor. Tam o dakikalarda aslında hiç bırakmamız gerekiyor" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Uluslar B Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Oynanan oyun sistemine değinen İtalyan çalıştırıcı, "Üçlü defansif bir formatta oynadığınızda defansif sistem olduğunu düşünmemek lazım. Çünkü genellikle üçlü oynadığınızda daha çok ofansif olmak için üçlü oynarsınız. O yüzden bunun altını da çizmek lazım" dedi.

"Eren, çok iyi oynadı"

Eren'in performansına değinen Montella, "Ereni de bugün ilk defa gördünüz. Çok iyi oynadığını söyleyebilirim. Onu İsviçre'de izlemeye gitmiştim. Fiziksel ve uluslararası seviyede maçlarda takip etmek istemiştim. Çok memnun kaldım kendisinden. Bugün hem soldaki hem de sağdaki zincirimiz çok iyi işler yaptı. Hızlı oynanan bir maçımız vardı. Genel olarak memnuniyet verici performans olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Kerem'in gol atmasını bekliyordum"

Kerem Aktürkoğlu'nun performansına vurgu yapan Montella, "Bir futbolcu 3 gol atınca sadece tebrik edebilirsiniz. Gerçekten muazzam bir performans gösterdi. Sadece gol bakımından değil muazzam bir performansı vardı. Kerem'le konuşurken gol atabileceğini söyledim, böyle bir beklentim vardı ama ben de 3 gol birden atacağını düşünmemiştim" dedi.

"Sırtında 9 numara yoktu ama 3 gol attı"

A Milli Futbol Takımı'nın sık sık santrforsuz oyun oynadığı şeklinde eleştirilerine yanıt veren Montella, "Bu sefer de ben biraz provoke edeyim, fark ettiniz mi bilmiyorum ama Kerem Aktürkoğlu son 10 dakikayı forvet olarak oynadı, kendi fiziksel gücünü kullanarak üçüncü golü attı. Sırtında 9 yazmıyordu ama 9 numara gibi gol attı. Barış da Hırvatistan maçında forvet olarak oynamıştı. Her seferinde gol attığınızda gol goldür" şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden Montella, "Milli kamplarda futbolcularımızla 6-7 gün beraber oluyoruz. Bu süreçte fiziksel olarak sadece 4 tane antrenman yapabiliyoruz. Maçtan hemen önce tempo yapılmaz, bu bir bilimdir. Her futbolcumuzu hazır durumda tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Özel günde kazandığımız için mutluyuz"

İzmir'in kurtuluşu olan 9 Eylül'de kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Montella, "Bu galibiyetle bu özel güne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Sadece İzmir için değil tüm Türkiye için önemli bir gün. Otelden stada kadar taraftarımız bizi desteklediler, bu galibiyette onların da payı var" ifadelerini kullandı. - İZMİR