A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

23.09.2022 12:04
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise ikinci sarı kartı görerek cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldıİSTANBUL, - UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli...

Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise ikinci sarı kartı görerek cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı

İSTANBUL, - UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda dün akşam oynanan Lüksemburg maçının ardından değişiklikler yapıldı.

Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Milli Futbol Takım kampına katılacak.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik - Son Dakika

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