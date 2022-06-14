Litvanya Milli Takımı'na hava engeli - Son Dakika
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Litvanya Milli Takımı'na hava engeli

14.06.2022 09:10
Litvanya Milli Takımı'na hava engeli

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta bu akşam saat 21.45'te İzmir'de A Milli Takım'a konuk olacak Litvanya, Türkiye'ye gelemedi.

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta bu akşam saat 21.45'te İzmir'de A Milli Takım'a konuk olacak Litvanya, Türkiye'ye gelemedi. Litvanya Milli Takımı, 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaştıktan sonra hava koşulları nedeniyle bir türlü İzmir'e hareket edemedi. Dün öğle saatlerinde İzmir'de olması beklenen ancak kente inişleri saat 22.30'a ertelenince basın toplantısı ve Gürsel Aksel Stadı'ndaki antrenmanı iptal edilen Litvanya, Türkiye maçı için antrenmanını Faroe Adaları'nda gerçekleştirdi. Litvanya'yı dün saat 17.00'de İzmir'e götürmesi planlanan uçak hava koşulları yüzünden Faroe Adaları'ndaki Vagar Havalimanı'na inemedi ve İskoçya'nın Edinburgh Havalimanı'na yönlendirildi. Bu nedenle başka bir uçakla Edinburgh'a geçen Litvanya kafilesinin bugün saat 11.00'de İzmir'e hareket etmesi ve 15.15 civarında İzmir'e inmesi planlanıyor. Litvanya Milli Takımı'nın havalimanından otele geçip, daha sonra maçın oynanacağı Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'na ulaşması bekleniyor.


- İzmir
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A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarını tamamladı A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Litvanya Milli Takımı'na hava engeli - Son Dakika

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