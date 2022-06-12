UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran Salı günü saat 21.45'te başlayacak mücadelede İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Litvanya ile karşılaşacak. Bu zorlu maçta Fransız kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Frappart'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Türkiye Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek - Son Dakika

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