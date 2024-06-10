A Milli Futbol Takımı Polonya maçı için kadroda değişiklik yaptı - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı Polonya maçı için kadroda değişiklik yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları İtalya maçının 11'ine göre Polonya karşısında 7 değişiklik yaptı. Sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ile Ahmetcan Kaplan ise maç kadrosunda yer almadı. Semih Kılıçsoy ilk kez 11'de görev aldı. Yasin Özcan ise yedek kulübesinde yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Polonya maçı öncesi takımı ziyaret ederek başarı diledi.

10.06.2024 21:55
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları İtalya maçının 11'ine göre Polonya karşısında 7 değişiklik yaptı.

A Milli Futbol Takımı özel maçta başkent Varşova'da bulunan PGE Narodowy Stadyumu'nda Polonya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları İtalya mücadelesinin 11'ine göre Polonya karşısında 7 değişiklik yaptı.

Sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ile Ahmetcan Kaplan ise maç kadrosunda yer almadı.

Semih Kılıçsoy ilk kez 11'de

Milli takımın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Polonya karşılaşmasına 11'de başladı. İlk kez İtalya ile oynanan özel maçta A Milli Takım'ın formasını giyen Kılıçsoy, bu müsabakaya yedek başlamış daha sonra oyuna dahil olmuştu. Montella, 18 yaşındaki futbolcuya Polonya mücadelesiyle ilk kez 11'de görev verdi.

Yasin Özcan maç kadrosunda

Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takımı'nın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi. Özcan, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Milliler müsabakaya; Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu ve Semih Kılıçsoy 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Yasin Özcan, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Arda Güler, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım bekledi.

Osman Aşkın Bak ve Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'a başarılar diledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Polonya maçı öncesi başkent Varşova'da kamp yaptıkları otelde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyuncular ile bir araya geldi. Ziyarette TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.

Montella ile kısa bir süre sohbet ederek Avrupa Şampiyonası öncesi takımın durumu hakkında bilgi alan Bakan Bak ile Başkan Büyükekşi, tek tek futbolcularla da görüşerek Polonya maçı için başarı diledi. Montella ve futbolcular da destekleri için Osman Aşkın Bak ve Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür etti.

Bakan Bak ve Başkan Büyükekşi, Varşova Büyükelçiliği'nde ağırlandı

A Milli Futbol Takımı'nın, Polonya maçı öncesi T.C. Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Varşova Büyükelçiliği'nde ağırladı. Mehmet Büyükekşi misafirperverlikleri nedeniyle Rauf Alp Denktaş'a teşekkür ederek, Osman Aşkın Bak ile birlikte A Milli Takım forması takdim etti.

TFF Başkanı Büyükekşi ile Polonya Federasyonu Başkanı Kulesza bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'ün son hazırlık maçı öncesi Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza ile bir araya geldi. Büyükekşi ve Kulesza hem akşamki milli maç hem de Avrupa Şampiyonası finallerinde başarı dileklerini iletti. Dostluk mesajlarının verildiği görüşme karşılıklı hediye takdimleri ile tamamlandı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Polonya maçı için kadroda değişiklik yaptı - Son Dakika

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