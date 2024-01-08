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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Yardımcı Antrenörler Fenerbahçe'yi ziyaret etti - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Yardımcı Antrenörler Fenerbahçe'yi ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve yardımcı antrenörleri, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne ziyaret gerçekleştirdi. Montella, Fenerbahçe'nin antrenmanını izledikten sonra Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya geldi ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Yardımcı Antrenörler Fenerbahçe\'yi ziyaret etti
08.01.2024 - 15:55,
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Milli Takım Yardımcı Antrenörleri Selçuk Şahin ve Daniele Russo, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne ziyaret gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Milli Takım Yardımcı Antrenörleri Selçuk Şahin ve Daniele Russo, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında Konyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin antrenmanını izledi. Antrenman sonrası Sportif Direktör Mario Branco, Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcularla yemekte bir araya gelen Montella ile TFF yetkilileri, Kartal ve oyunculara misavirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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