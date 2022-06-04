A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un Serdar Dursun taklidi sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un Serdar Dursun taklidi sosyal medyayı salladı

04.06.2022 17:54

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dün yapılan antrenmanda Serdar Dursun'un ikonik penaltı vuruşunu taklit etti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

UEFA Uluslar Ligi kapsamında bu akşam Faroe Adaları ile 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Milliler, kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün gerçekleştirdiği antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Stefan Kuntz'un antrenmanda yaptığı Serdar Dursun taklidi ise büyük beğeni topladı.

Sosyal medya, Stefan Kuntz'u konuşuyor! Serdar Dursun taklidi gülmekten yerlere yatırdı

ALMAN HOCAYA SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Alman hoca, Serdar Dursun'un ikonik penaltı vuruşunu taklit etti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Milli futbolcunun vuruş stilinin aynısını taklit eden Stefan Kuntz için birçok paylaşım yaparken, deneyimli hocanın antrenmandaki eğlenceli tavırları beğeni topladı.

Sosyal medya, Stefan Kuntz'u konuşuyor! Serdar Dursun taklidi gülmekten yerlere yatırdı
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Serdar Dursun, Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un Serdar Dursun taklidi sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un Serdar Dursun taklidi sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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