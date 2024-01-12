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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Trabzonspor'u ziyaret etti - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Trabzonspor'u ziyaret etti

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelerek antrenmanı takip etti ve doğum günü kutlamasına katıldı. Montella, Trabzonspor'a teşekkür ederek başarı diledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Trabzonspor\'u ziyaret etti
12.01.2024 - 18:47,  Güncelleme: 18:51
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor'u ziyaret etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da karşılaşma öncesi ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, antrenman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelerek sohbet etti. Montella, sohbetin ardından antrenman bir bölümünü takip ederek, futbolcu Batista Mendy ile kaleci antrenörü Candeniz Velioğlu için yapılan doğum günü kutlamasına katıldı.

İtalyan teknik adam, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolculara misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, başarı diledi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı da ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine isminin yazılı olduğu bordo-mavili forma hediye etti. - TRABZON

Kaynak: İHA
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