A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Fenerbahçe maçını tribünden izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir- Fenerbahçe müsabakasını tribünden takip etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçı için Fatih Terim Stadyumu'na geldi. İtalyan teknik adam mücadeleyi protokol tribününde A Milli Futbol Takımı teknik heyetinde görev alan yardımcılarıyla birlikte izledi. - İSTANBUL
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