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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Fenerbahçe maçını tribünden izledi - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Fenerbahçe maçını tribünden izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçını protokol tribününde izledi. İtalyan teknik adam, mücadeleyi A Milli Futbol Takımı teknik heyetinde görev alan yardımcılarıyla birlikte takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Fenerbahçe maçını tribünden izledi
24.01.2024 - 20:24,
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir- Fenerbahçe müsabakasını tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçı için Fatih Terim Stadyumu'na geldi. İtalyan teknik adam mücadeleyi protokol tribününde A Milli Futbol Takımı teknik heyetinde görev alan yardımcılarıyla birlikte izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Fenerbahçe maçını tribünden izledi - Son Dakika


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