A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa- Galatasaray maçını tribünden takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: '700 havuzda 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik'

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde yaklaşık 700 olimpik ya da yarı olimpik havuz yapıldığını ve bu havuzlarda 10 milyon çocuğa yüzme öğretildiğini belirtti. Bakan Bak ayrıca, Malatya'ya yeni eserler kazandırıldığını ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nin açılacağını duyurdu.