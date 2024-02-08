A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi\'nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Yakın zamanda oynanan maçlar nedeniyle futbolcularımız için tanıdık takımlar olan Galler, İzlanda ve Karadağ ile B Ligi'nde mücadele edeceğiz. Kuzeyden gelen takımlara karşı oynamak her zaman zorlu olmuştur" dedi.

2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Rakipleri değerlendiren Montella, "UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizi bugün Paris'te çekilen kura ile öğrendik. Yakın zamanda oynanan maçlar nedeniyle futbolcularımız için tanıdık takımlar olan Galler, İzlanda ve Karadağ ile B Ligi'nde mücadele edeceğiz. Kuzeyden gelen takımlara karşı oynamak her zaman zorlu olmuştur. Özellikle de iç saha avantajını kullandıklarında. Oldukça yüksek fizik güçleriyle öne çıkan bu takımlar, son yıllarda kendilerini taktiksel anlamda da oldukça geliştirdiler. Yakın zamanda Galler ile Cardiff'te oynadığımız EURO 2024 Eleme maçında bunları gördük. Görüşlerim İzlanda için de geçerlidir. Karadağ, her ne kadar şimdiye kadar büyük turnuvaların finallerine katılamamış olsa da birçok yetenekli oyuncuya sahip bir takım" ifadelerini kullandı.

UEFA Uluslar Ligi'nin aynı zamanda Dünya Kupası'na açılan bir kapı olduğunun altını çizen Montella, "Hedefimiz elbette grubumuzu lider bitirip A Ligi'ne yükselebilmek. Bunun bize 2026 Dünya Kupası Finalleri'ne katılım için ek bir fırsat sunacağını da unutmamak gerek" şeklinde konuştu.