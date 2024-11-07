A Milli Hentbol Takımı Avusturya'ya Yenildi - Son Dakika
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A Milli Hentbol Takımı Avusturya'ya Yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Elemeleri'nde Avusturya'ya 31-28 mağlup oldu.

07.11.2024 22:16
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'ta ilk maçında deplasmanda Avusturya'ya 31-28 yenildi.

Bregenz kentinde Handball Arena Rieden-Vorkloster'de Hırvat hakem çifti Davor Loncar ve Zoran Loncar'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Avusturya 17-13 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, karşılaşmayı 31-28 kazandı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, grupta ikinci maçında Almanya'yı 10 Kasım'da Ankara'daki THF Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda konuk edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Hentbol Takımı Avusturya'ya Yenildi - Son Dakika

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