A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kanada'yı Yendi

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Julio Anaya, Wissam Zein, Nicolas Zivieri

KANADA: Pellington 5, Colley 3, Hill, Nurse 12, Carleton 24, Wallack 2, Ejim 13, Edwards 10, Alexander, Russell

TÜRKİYE: Sevgi Uzun 12, Olcay Çakır 12, Gökşen Fıtık 5, Alperi Onar 9, Elif Bayram 6, Zeynep Gül, Derin Erdoğan 5, Sinem Ataş, Kennedy Burke 16, Melek Uzunoğlu, Esra Ural Topuz 6

1'İNCİ PERİYOT: 8-21

DEVRE: 24-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-53

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Kanada ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya baskılı başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 21-8 önde tamamladı. İkinci periyotta da oyun üstünlüğünü sürdüren milliler, soyunma odasına 15 sayı farkla önde girdi: 39-24. Kanada'nın farkı azaltmasıyla üçüncü periyot 53-47'lik skorla tamamlandı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son periyodunda ise rakibine üstünlük kuran A Milli Kadın Basketbol Takımı parkeden 71-69 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekipte Kennedy Burke 16 sayıyla en skorer isim olurken, Sevgi Uzun ve Olcay Çakır 12'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ikinci maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.