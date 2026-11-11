A Milli Kadın Basketbol Takımı Karadağ maçı hazırlıklarını 14 oyuncuyla sürdürdü - Son Dakika
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A Milli Kadın Basketbol Takımı Karadağ maçı hazırlıklarını 14 oyuncuyla sürdürdü

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grup'taki ilk maçında Karadağ'ı konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını taktik idmanla sürdürdü. Aday kadrodan dört oyuncunun çıkarılmasının ardından hazırlıklar 14 oyuncuyla devam edecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grup'taki ilk maçında Karadağ'ı bugün konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki idmanda taktiksel çalışma yapıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Beşok ile Ali Türkmen ve TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı idmanı takip etti.

Manolya Kurtulmuş, Melek Uzunoğlu, Sevgi Tonguç ve Tuba Poyraz'ın aday kadrodan çıkarılmasının ardından hazırlıklar 14 oyuncuyla sürdürülecek.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıKaradağSporSon Dakika

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