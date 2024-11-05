A Milli Kadın Basketbol Takımı Lider - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı Lider

Ay-yıldızlılar, FIBA 2025 Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı konuk ediyor, başarılı bir performans sergiliyor.

05.11.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki 3. maçında 7 Kasım Perşembe günü Romanya'yı konuk edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, başarılı performansıyla dikkati çekti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ilk milli müsabakada Romanya'yı ağırlayacak ay-yıldızlılar, F Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanarak liderlik koltuğunda yer aldı.

Elemelerdeki ilk maçında Slovakya'yı Kocaeli'de 75-40 gibi farklı bir skorla mağlup eden "Potanın Perileri", ikinci maçında ise İzlanda'yı 72-65 yenme başarısı gösterdi.

En skorer Hollingsworth

A Milli Takım'ın ABD asıllı oyuncusu Quanitra Hollingsworth, geride kalan 2 eleme maçında kaydettiği 28 sayıyla takımın en skoreri konumunda.

Slovakya karşısında rakip potaya 11 sayı bırakan Hollingsworth, İzlanda maçında ise 17 sayı üretip, 14 sayı ortalaması yakaladı.

Hollingsworth'u; 12 sayı ortalamasıyla Tilbe Şenyürek, 10,5 sayı ortalamasıyla Ayşe Cora ve 10 sayı ortalamasıyla ise Alperi Onar takip etti.

Ribauntlarda Elif Bayram zirvede

Ay-yıldızlı ekibin grupta oynadığı iki müsabakada ribauntlardaki en etkili ismi Elif Bayram oldu.

Milli oyuncu maç başına 8 ribaunt alırken, 2,5 hücum ribaundu, 5,5 de savunma ribaundu topladı.

Quanitra Hollingsworth 7, Tilbe Şenyürek ise 6,5 ribauntla takıma katkı sağladı.

Elif asistlerde de ilk sırada

Elif Bayram, ribauntlarda olduğu gibi asist katkısında ilk sırada.

Ay-yıldızlı oyuncu geride kalan 2 grup karşılaşmasında 4 asist ortalaması yakalarken, 3,5 ribauntla Alperi Onar, 2,5 ribauntla da Olcay Çakır mücadele verdi.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Basketbol, Romanya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı Lider - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
13:58 Ayyüce Türkeş’ten Bahçeli’nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki
13:35 İzmit’te Tüpraş Rafinerisi’nde patlama İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
22:58 TÜSİAD’dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor TÜSİAD'dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor
22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
22:08 Samsunspor, Antalyaspor’u 2-0 yendi Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi
22:07 Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı
21:23 Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci’den kötü haber Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber
21:15 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’dan Mardin’de isyan çağrısı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı
20:53 Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 15:05:13. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Basketbol Takımı Lider - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.