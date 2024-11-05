A Milli Kadın Basketbol Takımı Lider

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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki 3. maçında 7 Kasım Perşembe günü Romanya'yı konuk edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, başarılı performansıyla dikkati çekti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ilk milli müsabakada Romanya'yı ağırlayacak ay-yıldızlılar, F Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanarak liderlik koltuğunda yer aldı.

Elemelerdeki ilk maçında Slovakya'yı Kocaeli'de 75-40 gibi farklı bir skorla mağlup eden "Potanın Perileri", ikinci maçında ise İzlanda'yı 72-65 yenme başarısı gösterdi.

En skorer Hollingsworth

A Milli Takım'ın ABD asıllı oyuncusu Quanitra Hollingsworth, geride kalan 2 eleme maçında kaydettiği 28 sayıyla takımın en skoreri konumunda.

Slovakya karşısında rakip potaya 11 sayı bırakan Hollingsworth, İzlanda maçında ise 17 sayı üretip, 14 sayı ortalaması yakaladı.

Hollingsworth'u; 12 sayı ortalamasıyla Tilbe Şenyürek, 10,5 sayı ortalamasıyla Ayşe Cora ve 10 sayı ortalamasıyla ise Alperi Onar takip etti.

Ribauntlarda Elif Bayram zirvede

Ay-yıldızlı ekibin grupta oynadığı iki müsabakada ribauntlardaki en etkili ismi Elif Bayram oldu.

Milli oyuncu maç başına 8 ribaunt alırken, 2,5 hücum ribaundu, 5,5 de savunma ribaundu topladı.

Quanitra Hollingsworth 7, Tilbe Şenyürek ise 6,5 ribauntla takıma katkı sağladı.

Elif asistlerde de ilk sırada

Elif Bayram, ribauntlarda olduğu gibi asist katkısında ilk sırada.

Ay-yıldızlı oyuncu geride kalan 2 grup karşılaşmasında 4 asist ortalaması yakalarken, 3,5 ribauntla Alperi Onar, 2,5 ribauntla da Olcay Çakır mücadele verdi.