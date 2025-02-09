A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Romanya'ya Farklı Zafer - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Romanya'ya Farklı Zafer

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya'yı 99-61 yenerek 2025'teki şampiyonaya katıldı.

09.02.2025 22:17
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Salon: Olimpia

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Mikheil Vartanov (Gürcistan)

Romanya: Ghizila, Irimia 10, Popescu 6, Fota 10, Virjoghe, Lipovan 4, Panait 11, Ghita 8, Armanu 3, Nan 4, Manea, Croitoru 5

Türkiye: Pelin Derya Bilgiç 7, Sevgi Uzun 12, Ayşe Cora 3, Elif Bayram 14, Tilbe Şenyürek 15, Gökşen Fitik 2, Meltem Yıldızhan 12, Melek Uzunoğlu 2, Sinem Ataş 7, Derin Erdoğan 13, Zeynep Şevval Gül, İlayda Güner 12

1. Periyot: 12-23

Devre: 29-44

3. Periyot: 43-74

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 6. ve son maçında Romanya'yı deplasmanda 99-61 yendi.

Ay-yıldızlı takım, grupta 6'da 6 yaparak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan milli takım, organize hücumlarda bulduğu basketlerle 5. dakikayı 9-3 üstün geçti. Savunmada zorlanan rakibi karşısında boyalı alanda üst üste basketler bulan ay-yıldızlı ekip, birinci periyodu 23-12 önde bitirdi.

İkinci periyotta ev sahibi takım, Irimia ve Panait ile bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalıştı. A Milli Takım, rakibine Tilbe Şenyürek ve Meltem Yıldızhan ile karşılık vererek soyunma odasına 44-29 önde gitti.

A Milli Takım, karşılaşmanın ikinci yarısına hem hücum hem de savunmada etkili başladı. Ay-yıldızlılar, Sevgi Uzun ve Elif Bayram'ın öne çıktığı üçüncü periyodu da 74-43 üstün geçti.

Son periyotta da etkili mücadelesini sürdüren ve farkı daha da açan A Milli Takım, müsabakadan 99-61 galip ayrıldı.

Üst üste 11. kez Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Kadın Basketbol Takımı, üst üste ve toplamda 11. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, daha önce 10 kez bu büyük şampiyonada yer aldı. 2005'ten bu yana bütün Avrupa şampiyonalarına katılan Türkiye, 2025'te de şampiyonada boy gösterecek.

Milli takım, 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya kazandı.

Romanya'yı ilk maçta farklı yenmişti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grupta Romanya ile İstanbul'da oynadığı maçı farklı skorla kazanmıştı.

Ay-yıldızlı takım, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmadan 101-54 galip ayrılmıştı.

Türk taraftarlar yalnız bırakmadı

Türk taraftarlar, Romanya ile oynanan maçta A Milli Basketbol Takımı'nı yalnız bırakmadı.

Romanya'da yaşayan Türk vatandaşlar, kendilerine ayrılan tribünde ay-yıldızlı takıma destek verdi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da maçı tribünde takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Romanya'ya Farklı Zafer - Son Dakika

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