A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı Dünya Şampiyonası\'na İstanbul\'da başlıyor

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın mücadele edeceği Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçları yarın İstanbul'da başlayacak.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 1-7 Nisan tarihlerinde İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek.
Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçlarının kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Azra Naz Sert, Ekin Duru Köksal, Erva Su Kanat, Irmak Gerez, Ece Kamalak, Tan Nisan Göksal, Bengisu Tanas, Safiye Çağdaş, Sena Yavuz, Semanur Güven, Seda Demir, Elif Beyza Atalı, Didem Bağcı, Ebrar Bilge Oğuz, Meryem Betül Tuna, Şeydanur Zoroğlu, Sidre Özer, Ayşe Koçak, Betül Tayğar, Dilara Lökbaş, Elif Nur Kaya, Melis Arslan ve Çağla Çelik.
Maç programı
Liderin bir üst klasmana yükseleceği grupta A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın maç programı şöyle:
Yarın:
20.30 Avustralya-Türkiye
2 Nisan Salı:
20.30 Türkiye-Hong Kong
4 Nisan Perşembe:
20.30 Kuzey Kore-Türkiye
5 Nisan Cuma:
20.30 Türkiye-Yeni Zelanda
7 Nisan Pazar:
20.30 Güney Afrika-Türkiye
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