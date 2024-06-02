A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan\'a gitti

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup 4'üncü maçında 4 Haziran Salı günü deplasmanda oynayacağı Azerbaycan karşılaşması için bu gece sabaha karşı Bakü'ye gitti.
Ay-yıldızlılar akşam saatlerinde Bakü'de bulunan Asco Arena Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi. Dinamik ısınmayla başlayan çalışma, dar alanda pas ve taktiksel varyasyonlarla sona erdi.
B Ligi 1'inci Grup maçlarına İsviçre deplasmanında 3-1'lik mağlubiyetle başlayan milliler, ardından sahasında Macaristan'ı 2-1; Azerbaycan'ı ise 1-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, dördüncü maçında ise 4 Haziran Salı günü Bakü'de bulunan Dalga Arena Stadyumu'nda Azerbaycan ile saat 18.00'de karşılaşacak. Milliler, 3 maçta topladığı 6 puanla lider İsviçre'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
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