A Milli Kadın Futbol Takımı, B Ligi'ne yükselmenin sevincini yaşıyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı, B Ligi'ne yükselmenin sevincini yaşıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, B Ligi\'ne yükselmenin sevincini yaşıyor

UEFA Uluslar C Ligi'nde 6 maçı da kazanarak B Ligi'ne yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, kamp çalışmaları öncesinde açıklamalarda bulundu. Kıragası, milli takımın başarısını vurgulayarak, Türkiye'deki kadın futbolunun hızla geliştiğini belirtti ve önümüzdeki hazırlık maçları ve kampın takımın durumu için önemli olduğunu ifade etti.

15.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
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UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanarak B Ligi'ne yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, 17 Şubat Cumartesi günü Antalya'da başlayacak kamp çalışmaları öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kıragası, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamasında, milli takımın gol yemeden UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldiğini hatırlatarak, "Bizim için çok güzel ve özel bir periyottan geçtik. İstediğimiz oyun anlayışını sahaya yansıtabildiğimiz, oyun kurgularımızın tüm oyuncularımız tarafından eksiksiz uygulandığı bir süreç sonrası UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldik. 5 Mart 2024 tarihinde UEFA Genel Merkezi'nde kura çekimi yapılacak ve rakiplerimiz belli olacak. Nisan ayı içerisinde de UEFA Uluslar B Ligi maçlarına başlayacağız. FIFA takvimi çerçevesinde B Ligi planlamamızı oyuncularımıza aktarmak ve B Ligi oyun planımızı sahada denemek adına hazırlık kampı ve maçları organize ettik. Orada çok iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kadın futbolunun hızla geliştiğini vurgulayan Kıragası, "Bir yandan kadın liglerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Orada çok çetin bir mücadele var. Her hafta teknik heyetimizle birlikte birbirinden keyifli maçlar izliyoruz. Her oyuncumuzun performansını takip ediyoruz. Buradaki gelişim, milli takımımıza da sirayet ediyor. Önceki gün kadromuzu açıkladık. 25 Şubat'ta Emirhan Spor Kompleksi'nde Yunanistan ile hazırlık maçı oynayacağız. Ardından 28 Şubat'ta da Manavgat Stadyumu'nda Romanya ile karşılaşacağız. İki rakibimizin de UEFA Uluslar B Ligi tecrübesi var. Takımımızın durumunu görmek ve oyuncularımızı hazır tutmak adına bu kamp çok önemli. İyi bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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