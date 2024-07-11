A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre'ye karşı puan almak istiyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre'ye karşı puan almak istiyor

A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre\'ye karşı puan almak istiyor

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki 5'inci maçında yarın İsviçre karşısında puan alarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Kıragası, takımın en iyi performansını sergileyerek Türkiye'yi gururlandırmak istediklerini belirtti.

11.07.2024 20:01
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A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki 5'inci maçında yarın İsviçre karşısında puan alarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'ndaki antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Kıragası, A Milli Erkek Futbol Takımı'nı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdikleri performanstan dolayı kutladı.

Kıragası, yarın dünya sıralamasında 24. olan bir takımla mücadele edeceklerini aktararak, "Çok kıymetli bir takımla önemli bir maça çıkacağız. Avrupa Şampiyonası yolumuzda ilerlemek ve bir adım daha atabilmek için mutlaka puan ve puanlar almamız gereken bir maç" dedi.

En iyi performansı sergileyerek Türkiye'yi gururlandırmak istediklerini ifade eden Kıragası, "Umarım taraftarımız da destek olur. Kadın futboluna yatırım yapan bir ülke karşısında kendi futbolumuzu kendi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız." diye konuştu.

-"Ay yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Futbolcu Miray Cin de 11 günlük kampta çok iyi çalıştıklarını kaydetti.

Kampın yoğun geçtiğini dile getiren Cin, "Takım arkadaşlarımla yarınki maça motivasyonlu çıkacağımıza inanıyorum. Ay yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından kadın milli futbolcular, İsviçre maçı öncesi son antrenmanını yaptı.

İsviçre cephesi

İsviçre Kadın Milli Takımı Antrenörü Pia Sundhage de düzenlendiği basın toplantısında, önceki maçlardaki oyun planıyla devam edeceklerini, kadroda büyük bir değişiklik planlamadığını söyledi.

Toplantının ardından İsviçre Kadın Milli Takımı da maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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