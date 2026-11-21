A Milli Kadın Futbol Takımı, 1-4 Aralık tarihlerinde Kamerun ile oynayacağı hazırlık maçları öncesi kamp çalışmalarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Topla ısınma hareketlerinin ardından rondo ve dar alan oyunları üzerinde çalışan milliler, idmanı yüksek şiddetli koşu çalışmasıyla tamamladı.

Yurt dışında forma giyen futbolcular ise kulüplerinin maç takvimlerine göre ilerleyen günlerde kampa katılacak.

Ay-yıldızlılar, 1-4 Aralık tarihlerinde Antalya'da Kamerun ile iki hazırlık maçı oynayacak.