A Milli Kadın Futbol Takımı\'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup Maç Programı Belli Oldu

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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki Azerbaycan maçı, 31 Mayıs 2024 cuma günü Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki maç programı belli oldu. Milliler sahasındaki karşılaşmalarını İstanbul ve Erzincan'da oynayacak.

UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı gol yemeden kazanan ve B Ligi'ne yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan ile eşleşmişti. Millilerin maç programı da belli oldu. Ay-yıldızlılar, grubun ilk mücadelesinde 5 Nisan Cuma günü İsviçre'ye konuk olacak.

A Milliler iç saha karşılaşmalarında ise 9 Nisan Salı günü Macaristan'ı Pendik Stadyumu'nda, 31 Mayıs Cuma günü de Azerbaycan ile Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynayacak. 12 Temmuz Cuma günü oynanması planlanan Türkiye - İsviçre mücadelesinin stadı ve tüm maçların saatleri daha sonra açıklanacak. - ERZİNCAN