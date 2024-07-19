A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu

Türkiye'nin milli kadın futbol takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turunda Ukrayna ile eşleşti. Eğer Türkiye rakibini yenerse ikinci tura yükselecek ve finallere kalmak için Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. İlk tur maçları 23-29 Ekim, ikinci tur maçları ise 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak. Avrupa Şampiyonası'na katılmak için ikinci turu geçen 7 takım bilet alacak. Turnuva, İsviçre'nin ev sahipliğinde 2-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

19.07.2024 15:21
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde birinci ve ikinci play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye, birinci play-off turunda Ukrayna ile eşleşti.

Milliler, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakibine üstünlük kurması durumunda ikinci tura yükselecek ve Yunanistan- Belçika eşleşmesinin galibiyle finallere kalmak için mücadele edecek.

İlk tur maçları 23- 29 Ekim, ikinci tur müsabakaları ise 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak.

İkinci tur sonucunda rakiplerini eleyen 7 takım, Avrupa Şampiyonası bileti alacak.

İsviçre'nin ev sahipliği yapacağı 2025 Avrupa Şampiyonası, 2-27 Temmuz'da düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu - Son Dakika
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