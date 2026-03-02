A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz - Son Dakika
02.03.2026 17:52
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında salı günü Malta'yı Pendik Stadı'nda konuk edeceği mücadeleyi futbolseverler ücretsiz izleyebilecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında yarın Malta'yı konuk edeceği karşılaşmayı futbolseverler, statta ücretsiz izleyebilecek.

FUTBOLSEVERLER ÜCRETSİZ İZLEYEBİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Pendik Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe arsaVev)

Defans: İlayda Cansu Kara (Coastal Carolina), İpek Kaya (Fenerbahçe arsaVev), Gülbin Hız, İlayda Civelek (Beşiktaş), Kezban Tağ, Eda Karataş, Elif Keskin (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü), Fatma Şakar (Union Berlin)

Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Derya Arhan (Yüksekova), Halle Houssein (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe arsaVev), Selen Gül Altunkulak (Toulouse)

Forvet: Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Busem Şeker (Fenerbahçe arsaVev), Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana), Vildan Kardeşler (Hamburg SV)

18:13
17:17
17:16
17:05
16:34
16:26
