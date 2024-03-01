A Milli Kadın Hentbol Takımı, Bulgaristan maçını kazanmaya odaklandı

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A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda 3 Mart Pazar günü ağırlayacakları Bulgaristan maçını seyircinin de desteğiyle kazanacaklarına inandığını söyledi.

Grupta üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 30-24 yenerek elemelerde ilk galibiyetini kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörü Costica Buceschi, 3 Mart'ta konuk edecekleri Bulgaristan ile yapılacak ikici maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Buceschi, Bulgaristan ile deplasmanda oynadıkları maçı kazanmalarına karşın oyuncularının performanslarından memnun kalmadığını belirterek, "Ama buradan çıkaracağımız dersler var. Ankara'da pazar günü daha rahat kazanabileceğimizi düşünüyorum, seyircilerimize de daha güzel bir maç izletmek istiyoruz. Şu anda 3 puanımız var Pazar günü de Bulgaristan'dan 2 puan almayı hedefliyoruz, gelecekteki Karadağ ve Sırbistan maçlarından da puanları toplayacağız." diye konuştu.

Bugün ve yarın da antrenmanlarının sürdüğünü belirten Buceschi, "İlk oyundan tek memnun olduğumuz şey aldığımız puan, bundan sonra artık kendimizin nasıl hentbol oynayabildiğimizi göstermemiz lazım. Oyunun ilk dakikasından son dakikasına kadar kendi oyunumuzu çok iyi bir şekilde oynayacağız." diye konuştu.

Kaptan Betül Yılmaz: "Çok daha iyi bir performans sergileyeceğiz"

A Milli Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Betül Yılmaz, Bulgaristan'da takım arkadaşlarının performanslarının altında oynadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Deplasmanda 2 puan aldığımız için mutluyum, arkadaşlarıma ve kendime olan inançla pazar günü evimizde seyircimizin önünde çok daha iyi bir performans sergileyeceğiz ve hanemize 2 puan daha ekleyerek gruptaki yerimizi garantileyeceğiz. Bu maçı kazanırsak 5 puanla grupta en iyi üçüncü olarak devam edeceğiz. Hedefimiz aslında 6 puandı şu an bir puan altına düştük ama en iyi üç olmak da hedefimiz arasında. Daha sonra Karadağ ve Sırbistan maçlarından da puanlar almak için oynayacağız. Ama en iyi üçüncü hedefine ulaşırsak Karadağ ve Sırbistan maçlarının daha rahat geçeceğini düşünüyorum."

Asıl hedefin Avrupa Şampiyonası'na gitmek olduğunu belirten Betül, "Umuyorum kalan maçlardan da puanlarımızı alırsak Avrupa Şampiyonası'na güzel güzel gideriz. Tüm kalbimizle ve ruhumuzla pazar günkü maçı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.