A Milli Kadın Hentbol Takımı Kampı Başladı

Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kamp çalışmalarına başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 23 sporcunun katıldığı A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki kampı, 26 Kasım'da sona erecek.

A Milli Takım, 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nın açılış maçında 28 Kasım Perşembe günü ev sahibi Macaristan ile Debrecen kentinde karşılaşacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki milli takımın kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Ceyhan Coşkunsu (Adasokağı), Merve Erbektaş (CSM Slatina), Yağmur Bembeyaz (Üsküdar Belediyespor)

Sol kanat: Beyza İrem Türkoğlu (SCM Gloria Buzau), Beyza Nur Türkyılmaz (Adasokağı), Sıla Aydın (PR Koszalin)

Sol oyun kurucu: Aslı İskit Çalışkan (SCM Universittatea Craiova), Betül Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Buğu Sönmez (Anadolu Üniversitesi), Didem Hoşgör (AWS Energa Szcypiorno)

Orta oyun kurucu: Betül Karaaslan (Hazena Kynzvart), Gülcan Tügel (Adasokağı), Yasemin Şahin (Üsküdar Belediyespor)

Sağ oyun kurucu : Beyza Gedik (Armada Praxis Yalıkavak), Döne Gül Bozdoğan (CSM Slatina), Edanur Çetin (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Zeynep Ulukoz (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

Sağ kanat : Ayşenur Kara (Görele Belediyespor), Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak), Emine Gökdemir (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

Pivot: Cansu Akalın (Adasokağı), Ceren Demirçelen (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Nur Ceren Akgün Göktepe (Armada Praxis Yalıkavak)