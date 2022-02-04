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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosu tanıtıldı - Son Dakika

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosu tanıtıldı

04.02.2022 14:17

- A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosu tanıtıldı A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın antrenörü Costica Buceschi oldu THF Başkanı Kılıç: "Teknik ekibimize çok güveniyorum" A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosunun tanıtımı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur...

- A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosu tanıtıldı

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın antrenörü Costica Buceschi oldu

THF Başkanı Kılıç: "Teknik ekibimize çok güveniyorum"

ANKARA - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosunun tanıtımı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'ın katılımıyla THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. THF Başkanı Uğur Kılıç, "Teknik ekibimize çok güveniyorum" dedi.

THF Başkanı Uğur Kılıç'ın katılımıyla gerçekleşen A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosunun tanıtımı THF Spor Kompleksi'nde yapıldı. Rumen teknik adam Costica Buceschi, kadın hentbol takımının başına getirildi.

Uğur Kılıç: "Teknik ekibimize çok güveniyorum"

Hentbolun tekrar canlandırılması gerektiğini dile getirerek sözlerine başlayan THF Başkanı Uğur Kılıç, "Milli takımlar hentbolumuzun her zaman vitrini olmuştur. Kadın milli takımımız da en önemli markalarımızın başında geliyor. Yönetim anlayışı olarak da kadınlarımızı her zaman ön planda tutan bir anlayışla devam ediyoruz. Daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir anlayışla hentbolu yönetmek istiyoruz ve bu bağlamda atılımlarda bulunuyoruz. Kadın milli takımımız bizim için çok değerli. Teknik ekibimize çok güveniyor ve inanıyorum. Milli takımımızın gruplardan çıkabilmesi adına yönetim kurulu olarak elimizden gelen tüm desteği sağlamak için hazırız. Keyifli ve başarılı bir kamp döneminin ardından maç periyodu başlayacak, umarım hedeflediğimiz galibiyetleri alırız" ifadelerini kullandı.

Kılıç, önümüzdeki günlerde çok önemli maçlar bulunduğunu ve Kastamonu'da oynanacak Türkiye - İzlanda müsabakasının kritik olduğunu vurgulayarak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın söz konusu karşılanmadan galip ayrıldığı taktirde Kastamonu'da Sırbistan ile oynayacağını hatırlattı.

Başkan Kılıç, milli takımın Sırbistan'ı da yenmesi durumunda ise tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı hak etmiş olacağını söyledi.

Buceschi: "İnanıyorum ki çok iyi sonuçlar alacağız"

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yeni antrenörü Buceschi de hedeflerine dikkat çekerek, "Burada olmaktan çok mutluyum ve milli takıma hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki ekibimle çok iyi sonuçlar alacağız. Özellikle önümüzdeki kalan maçları tamamlamak için 2 maçı önümüze hedef olarak koyduk. Maalesef takımı tanıyacak çok fazla zamanım olmadı ancak inanıyorum ki ekibim bu konuda yardımcı olacak" diye konuştu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosu tanıtıldı
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosu tanıtıldı
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosu tanıtıldı

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Uğur Kılıç, Türkiye, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosu tanıtıldı - Son Dakika Spor


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