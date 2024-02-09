A Milli Kadın Hokey Takımı İspanya'ya 8-5 yenildi - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Hokey Takımı İspanya'ya 8-5 yenildi

A Milli Kadın Hokey Takımı İspanya\'ya 8-5 yenildi

A Milli Kadın Hokey Takımı, Almanya'da düzenlenen Avrupa Salon Hokeyi Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki üçüncü maçında İspanya'ya 8-5 yenildi. Şampiyonadaki ilk üç maçında mağlup olan milli takım, son maçında Çekya ile karşılaşacak.

09.02.2024 21:21
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A Milli Kadın Hokey Takımı, Almanya'da düzenlenen Avrupa Salon Hokeyi Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki üçüncü maçında İspanya'ya 8-5 yenildi.

Başkent Berlin'de devam eden şampiyonada milli takım, grupta üçüncü maçında İspanya ile karşılaştı ve karşılaşmayı 8-5 kaybetti.

A Milli Kadın Hokey Takımı, ilk maçında Belçika'ya 4-2, ikinci maçında da ev sahibi Almanya'ya 7-2 mağlup olmuştu.

Milliler, yarın 13.30'da grupta dördüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: A Milli Kadın Hokey Takımı İspanya'ya 8-5 yenildi - Son Dakika
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