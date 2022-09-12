A Milli Kadın Hokey Takımı'nın hazırlık kampına katılacak sporcular belli oldu - Son Dakika
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A Milli Kadın Hokey Takımı'nın hazırlık kampına katılacak sporcular belli oldu

12.09.2022 20:26
A Milli Kadın Hokey Takımı'nın hazırlık kampına katılacak sporcular belli oldu

A Milli Kadın Hokey Takımı'nın birinci hazırlık kampına katılacak sporcular belirlendi.

A Milli Kadın Hokey Takımı'nın birinci hazırlık kampına katılacak sporcular belirlendi.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kamp, 16-26 Eylül tarihlerinde Amasya'da gerçekleştirilecek. Kampa şu sporcular katılacak:

Ece Şahiner, Emine Bahcivan, Fatma Songül Gültekin, Kübra Güzelal, Merve Aslan, Meryem Oymak, Perihan Küçükkoç, Selin Güzeller, Serpil Seval Türker, Sinem Yalçın, Tuğçe Şahiner, Yeter Çelik, Zeliha Kendir, Rabia Uysal, Arzunur Öztürk, Aleyna Başbuğ, Seher Ünlü.

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Kaynak: AA

Türkiye, Amasya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Hokey Takımı'nın hazırlık kampına katılacak sporcular belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Kadın Hokey Takımı'nın hazırlık kampına katılacak sporcular belli oldu - Son Dakika
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