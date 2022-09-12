Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kamp, 16-26 Eylül tarihlerinde Amasya 'da gerçekleştirilecek. Kampa şu sporcular katılacak:

Kaynak: AA

Türkiye, Amasya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Hokey Takımı'nın hazırlık kampına katılacak sporcular belli oldu - Son Dakika

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