A Milli Kadın Takım 1-1 Beraberlikle İsviçre'yi Geçemedi - Son Dakika
A Milli Kadın Takım 1-1 Beraberlikle İsviçre'yi Geçemedi

A Milli Kadın Takım 1-1 Beraberlikle İsviçre\'yi Geçemedi
18.04.2026 21:17
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup 4. hafta maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile karşılaştı. Milliler, Sinop Şehir Stadyumunda oynanan mücadelede rakibi İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. İsviçre'nin golünü dakika 52. dakikada Ana-Maria Crnogorcevic atarken, Türkiye'nin golü 79. dakikada Selen Altunkulak'tan geldi. Ay-Yıldızlılar, gruptaki beşinci maçında 5 Haziran Cuma Kuzey İrlanda'yı konuk edecek.

Stat: Sinop Şehir

Hakemler: Katalin Kulcsar, Anita Vad, Nikolett Bizderi, Eszter Urban

Türkiye: Selda Akgöz, Meryem Küçükbirinci, Fatma Şakar (Vildan Kardeşler dk. 78), Eda Karataş, Selen Altunkulak, Kader Hançar (Melike Öztürk dk. 75), Ebru Topçu (Gülbin Hız dk. 87), Cansu Kaya, Başak Içinözbebek, (İlayda Civelek dk. 46), Busem Şeker, Elif Kesin (Miray Cin dk. 46)

İsviçre: Livia Peng, Noelle Maritz, Noelle Maritz, Riola Xhemaili, Nadine Riesen, Ana-Maria Crnogorcevic, Sydney Joy Schertenleib, Lia Wlti, Aurélie Csillag (Svenja Fölmli dk. 75), Viola Calligaris, Iman Beney (Leila Wandeler dk. 81)

Goller: Selen Altunkulak (dk. 79) (Türkiye), Ana-Maria Crnogorcevic (dk. 52) (İsviçre)

Sarı kartlar: Busem Şeker (Türkiye) - SİNOP

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Takım 1-1 Beraberlikle İsviçre'yi Geçemedi - Son Dakika

ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Fenerbahçe taraftarından Ederson’a protesto Fenerbahçe taraftarından Ederson'a protesto
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Domenico Tedesco son saniyelerde yenilen golle dondu kaldı Domenico Tedesco son saniyelerde yenilen golle dondu kaldı

21:03
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
20:49
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel’e istifa çağrısı
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel'e istifa çağrısı
20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Canlı anlatım: Ankara’da bir gol de Gençlerbirliği’nden
Canlı anlatım: Ankara'da bir gol de Gençlerbirliği'nden
SON DAKİKA: A Milli Kadın Takım 1-1 Beraberlikle İsviçre'yi Geçemedi - Son Dakika
