A Milli Kadın Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Kadın Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

22.05.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda ve Malta maçları için aday kadrosunu belirledi.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Malta maçları aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlılar, gruptaki beşinci maçında 5 Haziran Cuma günü Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Milliler gruptaki son maçında ise 9 Haziran'da Malta deplasmanına çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe arsaVev)

Defans: Fatma Şakar (FC Union Berlin), İpek Kaya (Fenerbahçe arsaVev), Gülbin Hız, İlayda Civelek, Cansu Nur Kaya, Ece Tekmen (Beşiktaş), Kezban Tağ, Eda Karataş (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor), Meryem Başkaya (Odense Boldklub)

Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Nihal Saraç (Beşiktaş), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Halle Houssein (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe arsaVev), Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Busem Şeker (Fenerbahçe arsaVev), Selen Gül Altunkulak (FC Toulouse)

Forvet: Melike Öztürk (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana), Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Vildan Kardeşler (Hamburg Sv), Sibel Ağırman (Eintracht Frankfurt II)

Kaynak: AA

İstanbul, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum

19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
18:24
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
18:14
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 20:06:20. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.