A Milli Kadın Tenis Takımı, Hollanda ile Billie Jean King Kupası\'nda karşılaşacak

Portekiz'de yarın başlayacak Billie Jean King Kupası'nda A Milli Kadın Tenis Takımı'nın ilk rakibi Hollanda olacak.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oeiras kentinde Complexo de Tenis Do Jamor Kulübü'nde 8-13 Nisan'da düzenlenecek Avrupa/ Afrika Grup I'in kura çekimi gerçekleşti.
B grubunda yer alan ay-yıldızlılar, Letonya, Hollanda ve Portekiz'le aynı grupta mücadele edecek. Milliler ilk sınavını yarın TSİ 13.00'te Hollanda karşısında verecek.
Kaptanlığını Ali Göreç'in yaptığı A Milli Kadın Tenis Takımı'nın kadrosunda Zeynep Sönmez, İpek Öz, Çağla Büyükakçay, Berfu Cengiz ve Ayla Aksu yer alıyor.
Kaptanlığını Elise Tamaela'nın yaptığı Hollanda Kadın Milli Takımının kadrosunda Arantxa Rus, Suzan Lamens, Anouk Koevermans, Eva Vedder ve Demi Schuurs bulunuyor.
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından tatil edilen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, futboldaki gerginliğin bitmesi ve şeffaflığın ön planda olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu birçok kez istifaya çağırdıklarını belirtti. Ayrıca sosyal medya paylaşımları hakkında yapılanmanın araştırılması gerektiğini söyledi ve gerginliğin azaltılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.
Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurulda söylediği "Her gece yatarken bizi düşün." sözlerine ilişkin konuştu. Muhabirin, Ali Koç'un sözleriyle ilgili "Rahat uyuyor musunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Timur, "Çok rahat uyuyorum." dedi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği maçın 4. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Maçın ardından Galatasaray takımı çift kale maç yaptıktan sonra takım otobüsüyle stattan ayrıldı. Taraftarlar ise futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a yoğun ilgi gösterdi.
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