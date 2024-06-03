A Milli Kadın Voleybol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin sekizinci maçında Amerika Birleşik Devleri'ni (ABD) 3-2 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 4. maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'nde altıncı galibiyetini alan Milliler, ikinci haftayı 4'te 4 yaparak tamamladı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3. haftasında 12-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Hong Kong'ta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.
Salon: College Park Center, Arlington
Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Andrea Puecher (İtalya)
ABD: Poulter, Larson, Ogbogu, Thompson, Plummer, Rettke, Wong-Orantes (L) (Hancock, Frantti, Lanier, Skinner, Washington)
Türkiye: Ebrar, Aslı, Vargas, Derya, Eda, Elif, Gizem (L) (Ayça, Tuğba, Beyza, İlkin)
Setler: 25-21, 20-25, 21-25, 25-12, 12-15
Süre: 1 saat 57 dakika - İSTANBUL
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