A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan'ı 3-0 Yenerek Çeyrek Finalde Almanya'nın Rakibi Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.
(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.
Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, ilk seti 25-14 kazandı. İkinci sette Melissa Vargas'ın servisleri ve file önündeki etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren milliler, seti 25-16 alarak durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette Azerbaycan'ın direnci arttı ve skor 21-21'de eşitlendi. Kritik bölümde hata yapmayan ay-yıldızlılar seti 25-22, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.
A Milli Takım, 3 Eylül Perşembe çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Maçın ardından milli takım kariyerini noktalayan Azerbaycanlı voleybolcu Polina Rahimova'ya çiçek takdim edildi.
Teknik direktör Volkan Demirel de karşılaşmayı ailesiyle birlikte tribünden takip etti.
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