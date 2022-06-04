A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti

04.06.2022 20:38

A Milli Kadın Voleybol Takımı, set vermedi. FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Türkiye, Bulgaristan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta ay-yıldızlılar, rakibini 3-0 mağlup etti.

EBRAR KARAKURT YILDIZLAŞTI

Karşılaşma karşılıklı sayıların ardından Türkiye, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş ile etkili oldu. Milli takım, 6-6 eşitlikten sonra rakibine sadece 1 sayı fırsatı verdi ve ilk teknik molaya 12-7 üstün girdi. Ebrar Karakurt'u durdurmakta zorlanan Bulgaristan, skor 14-6'da mola aldı. Mola dönüşünde de milli takım, Zehra Güneş, Saliha Şahin ve kaptan Eda Erdem'in etkili oyunuyla seti 25-19 aldı.

NET GALİBİYET

Milli takım, ikinci sette de 7-7 eşitlikten sonra etkili olmaya başladı. Ebrar Karakurt'un kullandığı servislerde Saliha Şahin ile sayılar bulan milli takım, 10-7 öne geçti. Türkiye'nin 12-10 önde girdiği teknik molanın ardından oyuna iyi dönen Bulgaristan, skor 13-13'te eşitliği sağladı ve 16-13'te milli takıma mola aldırdı. Skoru 17-17'de eşitleyen ay-yıldızlı ekip, kaptanı Eda Erdem'in kullandığı servisler sonucunda seti 25-21 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Ay-yıldızlılar, 3. sete de etkili başladı. Teknik molaya 12-9 üstün giden milli takım, seti 25-16 başından sonuna üstün oynadığı maçı da 3-0 kazandı.

SIRADAKİ RAKİP BELÇİKA

Maçın ardından tribünlere seslenen Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar, destekleri için teşekkür ettikleri voleybolseverleri, yarın saat 19.00'da oynanacak Belçika maçına davet ettiler.

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Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Bulgaristan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti - Son Dakika


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