A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti

Salonda yer yerinden oynadı! İsmail Kartal ve eşi ağlamamak için kendini zor tuttu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Türkiye, Bulgaristan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta ay-yıldızlılar, rakibini 3-0 mağlup etti.

EBRAR KARAKURT YILDIZLAŞTI

Karşılaşma karşılıklı sayıların ardından Türkiye, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş ile etkili oldu. Milli takım, 6-6 eşitlikten sonra rakibine sadece 1 sayı fırsatı verdi ve ilk teknik molaya 12-7 üstün girdi. Ebrar Karakurt'u durdurmakta zorlanan Bulgaristan, skor 14-6'da mola aldı. Mola dönüşünde de milli takım, Zehra Güneş, Saliha Şahin ve kaptan Eda Erdem'in etkili oyunuyla seti 25-19 aldı.

NET GALİBİYET

Milli takım, ikinci sette de 7-7 eşitlikten sonra etkili olmaya başladı. Ebrar Karakurt'un kullandığı servislerde Saliha Şahin ile sayılar bulan milli takım, 10-7 öne geçti. Türkiye'nin 12-10 önde girdiği teknik molanın ardından oyuna iyi dönen Bulgaristan, skor 13-13'te eşitliği sağladı ve 16-13'te milli takıma mola aldırdı. Skoru 17-17'de eşitleyen ay-yıldızlı ekip, kaptanı Eda Erdem'in kullandığı servisler sonucunda seti 25-21 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Ay-yıldızlılar, 3. sete de etkili başladı. Teknik molaya 12-9 üstün giden milli takım, seti 25-16 başından sonuna üstün oynadığı maçı da 3-0 kazandı.

SIRADAKİ RAKİP BELÇİKA

Maçın ardından tribünlere seslenen Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar, destekleri için teşekkür ettikleri voleybolseverleri, yarın saat 19.00'da oynanacak Belçika maçına davet ettiler.