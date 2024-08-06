A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i mağlup ederek yarı finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İstanbul'da gerçekleşen maçta Türk voleybolcular, büyük bir mücadele göstererek rakiplerini geride bıraktı. Bu galibiyetle birlikte Türkiye, yarı finale çıkma başarısı gösterdi ve madalya umutlarını sürdürdü. Takımımızın performansı ve mücadelesi tüm sporseverler tarafından takdirle karşılandı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
7.08.2024 04:47:16. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?