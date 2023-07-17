Milli voleybolcu, TRT muhabirinin canlı yayında sorduğu soruya sinirlendi: Nasıl bir soru bu? - Son Dakika
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Milli voleybolcu, TRT muhabirinin canlı yayında sorduğu soruya sinirlendi: Nasıl bir soru bu?

17.07.2023 11:41

Milletler Ligi'nde ev sahibi ABD'yi mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Çin'i setlerde 3-1 yenerek tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşma sonrası milli voleybolcu İlkin Aydın, TRT muhabirinin sorduğu, "Şampiyonluğu ilk olarak kime armağan etmek istiyorsunuz?" sorusuna kızdı ve "Nasıl bir soru bu? Biz Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi zaten söylüyoruz. Bu da bizim onlara armağanımız olsun." şeklinde cevap verdi.

Milletler Ligi'nde ev sahibi ABD'yi mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Çin'i setlerde 3-1 yenerek tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşma sonrası milli voleybolcu İlkin Aydın, TRT muhabirinin sorduğu "Şampiyonluğu ilk olarak kime armağan etmek istiyorsunuz?" sorusuna kızdı.

"BU DA BİZİM ONLARA ARMAĞANIMIZ OLSUN"

İlkin Aydın kendisini kızdıran soruya verdiği cevapta, "Nasıl bir soru bu? Biz Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi zaten söylüyoruz. Bu da bizim onlara armağanımız olsun." ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan kaptan Eda Erdem ise, "Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle tarihi bir başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Saat fark etmeksizin bizi destekleyen Türk halkı... İyi ki varsınız. Sadece biz değil, tüm Türkiye olarak hep birlikte bu maçı kazandık ve şampiyon olduk." dedi.

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Son Dakika Spor Milli voleybolcu, TRT muhabirinin canlı yayında sorduğu soruya sinirlendi: Nasıl bir soru bu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli voleybolcu, TRT muhabirinin canlı yayında sorduğu soruya sinirlendi: Nasıl bir soru bu? - Son Dakika
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