A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti

18.06.2023 14:28

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 3-1 kazandı. Türkiye, dördüncü sette kusursuz bir oyun ortaya koyarak galibiyeti elde etti. Bir sonraki maçını Japonya'ya karşı oynayacak olan milli takımın maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Dominik Cumhuriyeti, FIVB Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ay-yıldızlı ekip, 3-1 kazandı.

KUSURSUZ OYUN

Dengeli başlayan mücadelede Türkiye, ilk eti 25-23 kazandı. İkinci sette ağırlığını iyice hissettiren ay-yıldızlılar, 25-19'luk sonuçla durumu 2-0'a getirdi. Dominik Cumhuriyeti, 3. seti kazanırken, dördüncü sette kusursuz bir oyun ortaya koyan A Milli Kadın Voleybol Takımı, mücadeleyi 3-1 kazandı.

SIRADAKİ RAKİP JAPONYA

Türkiye, bir sonraki maçını 28 Haziran Çarşamba günü Japonya'ya karşı oynayacak. Saat 13.00'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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