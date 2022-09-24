A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı

24.09.2022 17:14
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı

SALON: ArnhemHAKEMLER: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Simge (L) (İlkin, Meryem, Elif, Ayçin)TAYLAND: Chatchu-On, Thatdao, Pimpichaya, Ajcharaporn, Hattaya, Nattaporn (L), Piyanut (L) (Sasipapron, Thanacha,...

SALON: ArnhemHAKEMLER: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Simge (L) (İlkin, Meryem, Elif, Ayçin)TAYLAND: Chatchu-On, Thatdao, Pimpichaya, Ajcharaporn, Hattaya, Nattaporn (L), Piyanut (L) (Sasipapron, Thanacha, Natthanicha)SETLER: 25-17, 29-31, 25-22, 19-25, 13-15A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup oldu. Türkiye, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ilk maçında Tayland ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan millilerde Ebrar Karakurt 24, Hande 17, Zehra 15, Eda 13, İlkin 12 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, B Grubu'ndaki 2'nci maçında 27 Eylül Salı günü TSİ 15.00'te Polonya'nın Gdansk şehrinde Güney Kore ile karşılaşacak.

- İstanbul

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 yenildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 yenildi. Video: Çin Yapımı Sürücüsüz Monoray Trenler Tayland'da Video: Çin Yapımı Sürücüsüz Monoray Trenler Tayland'da
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı - Son Dakika

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