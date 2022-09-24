SALON: ArnhemHAKEMLER: Vladimir Simonovic (İsviçre
), Sumie Myoi (Japonya
)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Simge (L) (İlkin, Meryem, Elif, Ayçin)TAYLAND: Chatchu-On, Thatdao, Pimpichaya, Ajcharaporn, Hattaya, Nattaporn (L), Piyanut (L) (Sasipapron, Thanacha, Natthanicha)SETLER: 25-17, 29-31, 25-22, 19-25, 13-15A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya
Voleybol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Tayland
'a 3-2 mağlup oldu. Türkiye
, Hollanda
ve Polonya
'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ilk maçında Tayland ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan millilerde Ebrar Karakurt
24, Hande 17, Zehra 15, Eda 13, İlkin 12 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları
, B Grubu'ndaki 2'nci maçında 27 Eylül
Salı günü TSİ 15.00'te Polonya'nın Gdansk
şehrinde Güney Kore
ile karşılaşacak.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı - Son Dakika
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